В прошлом году ядерные державы потратили рекордные средства на модернизацию своего арсенала

Международная кампания за запрет ядерного оружия (ICAN) в своем отчете утверждает, что девять государств мира, которые имеют ядерное оружие, потратили 91,4 миллиарда долларов в прошлом году на модернизацию и расширение ядерного арсенала.

Об этом сообщает Voice of America.

"Эти расходы фактически бесполезны, ведь ядерные державы соглашаются с тем, что ядерную войну никогда невозможно выиграть и ее никогда не следует вести", - заявила журналистам на прошлой неделе в Женеве Алисия Сандерс-Закре, соавтор отчета.

Например, по ее словам, 91,4 миллиарда долларов в год "могут обеспечить ветряной энергией более 12 миллионов домов и помочь преодолевать изменение климата, или на 27 процентов сократить глобальный дефицит финансирования для борьбы с изменением климата, защиты биоразнообразия и уменьшения загрязнения".

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Отчет указывает, что ядерные державы потратили на 10,7 миллиарда долларов больше на ядерное оружие в 2023 году по сравнению с 2022 годом, причем на Соединенные Штаты приходится 80% этого увеличения. ICAN сообщает, что Соединенные Штаты потратили 51,5 миллиарда долларов, "больше, чем все другие ядерные страны вместе взятые".

Отмечается, что следующим по объему расходов был Китай с 11,8 млрд долларов, а Россия потратила третью по величине сумму в 8,3 млрд долларов.

В отчете отмечается, что расходы Соединенного Королевства "существенно росли второй год подряд" и показали рост на 17% до 8,1 миллиарда долларов США.

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Общий объем расходов пяти других ядерных государств, Франции, Индии, Израиля, Пакистана и Северной Кореи, в прошлом году составил 11,6 миллиарда долларов.

Авторы отчета утверждают, что в 2023 году производители ядерного оружия, получили новые контракты на сумму чуть менее 7,9 миллиарда долларов США.

Анализ данных, собранных за последние пять лет, показывает, что ядерные государства вместе потратили 387 миллиардов долларов на свои ядерные арсеналы.

Экономическая правда.