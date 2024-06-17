МАГАТЭ поддерживало Иран в ядерных исследованиях - Bild

Международное агентство по атомной энергии на протяжении лет поддерживало исследователей в сфере ядерной энергетики из Ирана и отправляло их на обучение в Россию/

Об этом сообщает Bild со ссылкой на конфиденциальные материалы по ядерной программе Ирана.

В частности отмечается, что МАГАТЭ, которое входит в систему ООН, заявляла, что Иран расширил свою ядерную программу. Однако именно МАГАТЭ годами оказывало поддержку иранским исследователям и отправляло их на обучение в Россию. Кроме того, агентство даже оказывало финансовую поддержку в этой области.

Согласно документам, которые оказались у Bild, МАГАТЭ сотрудничало с Джавадом Карими-Сабетом, который находится в санкционном списке США с 2020 года и считается одним из "вдохновителей" разработки иранской атомной бомбы.

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Согласно внутренней электронной переписке, МАГАТЭ заплатило Карими, а поскольку из-за санкций банковский перевод был невозможен, ученому выплатили деньги наличными.

Также отмечается, что после того, как в 2018 году американцы вышли из ядерной сделки с Ираном и ужесточили санкции против Тегерана, Иран прекратил соблюдать правила и ограничил внешний контроль. А МАГАТЭ в свою очередь запустило программы финансирования иранской ядерной науки.

"В конце 2019 года МАГАТЭ сформулировало цель проекта IRA2018001 в консультации с иранцами: "Деятельность будет направлена на повышение квалификации и знаний ученых и улучшение аппаратной и программной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению работы и использования исследовательских реакторов", - говорится в сообщении.

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Исследовательские реакторы считаются потенциальным источником плутония. Для создания ядерной бомбы нужен или обогащенный на 90% уран, или плутоний.

Кроме того, отмечается, что МАГАТЭ финансировало много программ обучения ученых из Тегерана в России: согласно имеющимся данным, отобранные эксперты иногда неделями находились там "под крылом" российского "Росатома".

"Программа технического сотрудничества МАГАТЭ поддерживает государства-члены в развитии и управлении ядерными знаниями", - подтвердил факт обучения в РФ представитель МАГАТЭ.

В издании отмечают, что организация должна была позаботиться о том, чтобы иранцы не получили никаких знаний о ядерном оружии во время обучения.

Экономическая правда.