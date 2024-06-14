Российские магазины столкнулись с рекордным за 20 лет дефицитом сотрудников

Торговые сети в России столкнулись с сильнейшим за последние 20 лет дефицитом кадров.

Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, пишет The Moscow Times.

"Количество вакансий в продуктовых сетях с 2022 года выросло почти на 60%, в сегменте дрогери (небольшие магазины непродовольственных товаров), одежды и обуви - более чем на 50%, на рынке бытовой техники и электроники - более чем на 40%. При этом рост количества резюме не достигает и 5%", - сказал Караваев.

По его словам, крупные ритейлеры пытаются решить проблему дефицита персонала, внедряя технологии автоматизации труда. "Но это помогает лишь частично. По нашим оценкам, высокий спрос на кадры в ритейле сохранится в среднесрочной перспективе", - признал он.

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Как показало проведенное в мае совместное исследование сервиса "Работа.ру" и онлайн-платформы "Подработка", более половины (56%) россиян регулярно выполняют сверхурочную работу, еще 32% - нечасто, но сталкиваются с этой проблемой, и лишь 12% работников лишены этого.

Больше всего перерабатывают сотрудники транспортной сферы и логистики (71%), работники различных производств и сельскохозяйственного сектора (59%). Среди представителей ритейла регулярно работают сверхурочно 54% сотрудников, а 32% делают это, но редко, следовало из опроса.

Согласно последним данным Росстата, в апреле уровень безработицы в России опустился до нового исторического минимума - 2,6%. Однако, как отмечали в Центробанке РФ, низкий уровень безработицы сопровождается дефицитом кадров на рынке труда.

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"Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень", - утверждала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, дефицит кадров стал основной проблемой для экономики России.

Экономическая правда