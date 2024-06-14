"Киевтеплоэнерго" поменяло участок теплосети под железнодорожными путями, не перекрывая движение

КП "Киевтеплокоммунэнерго" поменяло в Соломенском районе поврежденный участок теплосети под железнодорожными путями, не перекрывая движение поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В Киеве энергетики продолжают устранять повреждения, выявленные во время гидравлических испытаний. На участке теплосетей на Чоколовском бульваре во время испытаний было обнаружено сразу несколько повреждений. Трубопровод диаметром 500 мм эксплуатируется более 50 лет", - говорится в сообщении.

Участок теплосетей проходит под железнодорожными путями, по которым курсируют пассажирские поезда и городская электричка. Для того, чтобы восстановить подачу горячей воды, необходимо было заменить 150 м труб.

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Как сообщили в пресс-службе, сложность работ заключалась в том, что выполнить их должны были без остановки движения по оживленной железнодорожной магистрали. И поэтому специалисты "Киевтеплоэнерго" проводили замену трубопроводов под путями, без демонтажа полотна.

"Благодаря замене поврежденного трубопровода повысится надежность теплоснабжения для 139 зданий Соломенского района, в частности для 102 жилых домов, 28 ведомств и девяти учебных заведений", - отметили в пресс-службе.

Экономическая правда

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