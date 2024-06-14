"Ривнеазот" Фирташа возобновил производство удобрений

ЧАО "Ривнеазот", входящее в холдинг Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа, после модернизации запустило свои цеха по производству минеральных удобрений.

Об этом сообщает пресс-служба "Ривнеазот".

"После завершения плановой ремонтной кампании завод успешно перезапущен.", - комментирует председатель правления ЧАО "Ривнеазот" Михаил Заблуда.

По его словам, проведено тестирование продукции после модернизации - качество полностью соответствует стандартам. Предприятие подготовилось к новому высокому сезону.

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Отмечается, что во время весенне-летней кампании 2024 года на "Ривнеазот" была возобновлена работа агрегата подготовки синтеза газа и модернизирован агрегат синтеза аммиака.

Напомним:

По итогам 2022 года Украина произвела 1,13 млн тонн азотных удобрений - это в 4,6 раза меньше по сравнению с 5,2 млн тонн в 2021 году.

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