65% крупнейших клиентов Ощадбанка не исключают банкротства после постоянных отключений света

Опрос 300 крупнейших клиентов Ощадбанка показал, что 80% из них пока не понимают, что им делать в результате постоянных отключений света, а 65% сказали, что для них отключение электроэнергии - это критично и близко к банкротству бизнеса.

Об этом рассказал руководитель проектов - заместитель директора департамента продаж микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Денис Самчук, сообщает Finclub.

В качестве примера банкир привел предприятия, продукция которых хранится в холодильных установках и для которых отключение электроэнергии является критическим.

"Сейчас предприятия спрашивают, какое энергооборудование им установить. До войны многие устанавливали солнечные панели, которые в этой ситуации не спасают. Кто-то устанавливал дизельные генераторы, но не все они имеют достаточно мощности, чтобы обеспечить производство. Поэтому ситуация критическая", - уверен банкир.

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Первый заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева уверена, что каждый предприниматель должен в первую очередь рассчитывать на себя.

"Нам надо идти по пути энергонезависимости. Каждое предприятие, каждый бизнес, который хочет остаться живым, должен для себя решить и осуществить проект энергонезависимости. Он должен понимать, что если государство не сможет решить, то он для себя это сделает", - заявила она.

Экономическая правда

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