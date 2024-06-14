Таможенники заказали полякам реконструкцию "Шегини" за 24 млн евро польского кредита 

Государственная таможенная служба Украины в марте по результатам тендера подписала договор с компанией "Unibep S.A." (Польша) о реконструкции международного пункта пропуска для автосообщения "Шегини" на украинско-польской границе за 23,50 млн евро.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Реконструкцию должны выполнить до конца 2028 года.

На выезде и на въезде возведут служебные здания с общественными туалетами, павильоны паспортного и таможенного контроля, боксы углубленного досмотра транспорта со складом для задержанных грузов, весовые комплексы, навесы и тому подобное.

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Также устроят системы видеоконтроля, считывания номеров и контроля доступа, сигнализации, кабельную сеть, вольеры для двух собак, очистные сооружения и прочее.

Договорная цена содержит только цены работ, что не позволяет сравнить отпускные цены бетона, стали, асфальтобетона, брусчатки с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Как пишет издание, компания получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

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Тендер объявили 21 февраля, а срок подачи предложений истекал 29 февраля. Таким образом, на подготовку документов, перевод и расчет затрат у потенциальных участников было всего восемь дней.

"Крупная польская строительная компания с опытом строительства подобных объектов анонимно просила продлить срок подачи предложений до 21 марта. Заказчик отказал", - пишут "Наші гроші".

По условиям кредитного соглашения между Украиной и Польшей от 2015 года, в тендере могли участвовать только польские фирмы. Они должны были работать в Польше три года и подтвердить опыт строительства или реконструкции зданий или сооружений с благоустройством прилегающей территории.

Издание напомнило, что в 2018 году "Unibep S.A." выиграла подряд тогда еще Государственной фискальной службы на реконструкцию "Шегини" за 15,55 млн евро. Однако в 2023 году заказчик разорвал его в одностороннем порядке. В протоколе сказано, что в 2020-2022 годах компания выполнила проектные работы на 360 тыс евро, которые ей и оплатили. В октябре 2022 года она с опозданием передала проектно-сметную документацию без рабочей документации. С тех пор стороны вели переговоры о новой цене договора, но так и не договорились.

Заказчик воспользовался правом расторгнуть договор, если задержка с выполнением работ будет настолько длительной, что будет ставить под сомнение окончание работ в срок, и исполнитель не будет устранять просрочку.

Основными акционерами "Unibep S.A." являются Zofia Mikołuszko, Beata Maria Skowrońska, Wojciech Stajkowski, Bożenna Anna Lachocka и фонды "PTE Allianz Polska SA" и "PKO BP Bankowy OFE".

Напомним:

В воскресенье 9 июня пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей, несмотря на предыдущие угрозы польских фермеров, работал в штатном режиме.

Экономическая правда