В Украине планируют обновить перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию

Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список объектов, которые не будут подлежать отключениям.

Об этом сообщил председатель инспекции Руслан Слободян, пишет пресс-служба Госэнергонадзора.

"Госэнергонадзор совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями осуществляют инвентаризацию подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры. По результатам будет обновлен перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию", - сказал Слободян.

По его словам, это будет способствовать более справедливому распределению электроэнергии для потребителей, а задача инвентаризации заключается в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, которые питают важные объекты. При этом потребителей, которые могут быть задействованы в графиках почасовых отключений, можно присоединить к другим линиям.

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Напомним:

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Экономическая правда.

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