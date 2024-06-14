Цены на нефть показали лучший недельный рост за 2 месяца на фоне стабильного спроса

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Цены на нефть снизились в пятницу, поскольку рынки оценивали влияние сохранения процентных ставок в США на более высоком уровне дольше, чем ожидалось, но нефть завершила свою лучшую неделю за последние два месяца после уверенных прогнозов относительно спроса на нефть и топливо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 34 цента, или на 0,4%, до $82,41 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряли 41 цент, или 0,5%, и торговались на уровне 78,21 доллара за баррель.

Однако Brent и американский эталон за неделю выросли более чем на 3%, что стало лучшей неделей с 5 апреля.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) придерживается прогноза относительно сильного роста мирового спроса на нефть на 2024 год, а Goldman Sachs прогнозирует высокий спрос на топливо в США этим летом.

Это помогло переломить потери предыдущей недели, которые были вызваны договоренностью ОПЕК+ о начале сворачивания сокращения добычи после сентября.

"В общем, эту неделю можно охарактеризовать как восстановление нефти, - сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade, базирующейся в Австралии.

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"Я не удивлюсь, если цены на нефть пойдут вверх, а перспективы спроса будут оставаться радужными. Многое может зависеть от того, как сложится картина летнего спроса в северном полушарии".

Оказывая дальнейшую поддержку рынку, Россия пообещала выполнить свои обязательства по добыче в рамках пакта ОПЕК+, после того, как заявила, что превысила свою квоту в мае.

Экономическая правда.