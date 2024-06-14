Как купить криптовалюту: гайд на 2024

Биткоин продолжает шокировать криптоинвесторов и переживать просто баснословный рост — по состоянию на начало июня 2024 года монета торгуется по $72 тыс., а объем капитализации актива почти достигает $1,5 трлн. Всего сегодня существует около 20 000 криптовалют, а мировая капитализация крипторынка составляет почти $3 трлн.

Сравнение бирж и обменников

Сегодня существуют разные виды криптоплощадок, но самыми популярными из них остаются два типа сервисов — криптовалютные биржи и онлайн-обменники. Они удобны, функциональны и предлагают хорошие возможности для покупки цифровых активов.

Если говорить кратко, то биржи предназначены для полноценного профессионального трейдинга, а обменники — для простого и быстрого обмена фиата на крипту и наоборот. Первые отлично подходят для крупных сделок, а вторые — для операций с относительно небольшими суммами.

Криптовалютная биржа работает аналогично фондовой и предлагает следующие преимущества для пользователей:

продвинутый инструментарий для криптоинвестирования;

широкий выбор активов и поддержка даже редких монет;

обширный функционал для заработка и возможность получения пассивного дохода;

высокая ликвидность;

возможность обмена не по рыночному курсу, а по установленному пользователем;

большое количество поддерживаемых платежных методов.

Онлайн-обменники работают по принципу классических пунктов обмена валют и предлагают следующие преимущества для пользователей:

высокий уровень безопасности;

высокая скорость осуществления транзакций;

сравнительно выгодные условия обмена;

удобный и понятный алгоритм работы;

простая покупка криптовалюты;

быстрая регистрация и опциональная верификация;

сравнительно невысокие комиссии.

В целом выбор между криптобиржей и онлайн-обменником зависит от ваших задач и предпочитаемого сценария покупки криптовалюты, но вне зависимости от типа сервиса, главное — выбрать надежную, безопасную и проверенную площадку.

Как выбрать сервис

По разным данным одних только криптобирж сегодня насчитывается от 300 до 500, а онлайн-обменников — раз в сто больше. Именно по этой причине разумнее и безопаснее — воспользоваться мониторинговыми сервисами, а не искать платформу самостоятельно вручную. Функционал таких мониторингов позволяет выбрать биржу или обменник по всем главным параметрам, а в основе отбора сервисов — только проверенные данные, реальные отзывы клиентов и экспертный анализ.

Не так давно на рынке таких сервисов успехом пользовались только российские мониторинги. Сегодня же у нас есть куда более достойные украинские аналоги — первым и одним из лучших среди которых является Scanbit. Мониторинг обменников Scanbit оценивает криптосервисы по критериям репутации, функциональности, безопасности, публичности, удобства и позволяет выбрать лучшую биржу или оптимальный обменник, сортируя сервисы по рейтингу доверия, выгоде и количеству отзывов.

Подборка сервисов для обмена криптовалют

Выбор действительно хорошей площадки для покупки криптовалюты может стать непростой и трудоемкой задачей, и чтобы помочь вам найти лучшую платформу мы предлагаем ознакомиться с подборкой топовых сервисов от нашей редакции.

WhiteBit

WhiteBit — украинская криптобиржа, которая является одной из крупнейших в Европе и одной из лидирующих в мире. Торговая площадка присутствует на рынке с 2018 года, имеет более 4 миллионов пользователей в разных странах, поддерживает более 270 активов, предлагает для работы более 250 валютных пар.

ChangeIt

ChangeIt — один из лучших онлайн-обменников для работы с криптовалютой на рынке Украины. Сервис создан командой украинских разработчиков и ориентирован именно на украинских пользователей. Криптообменник успешно работает с 2018 года, из криптовалют поддерживает BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE и DASH, а из фиата — только гривну, что позволяет удерживать самые выгодные курсы обмена благодаря узкой специализации.

Какую криптовалюту выбрать для покупки в 2024

Прежде чем инвестировать в криптовалюту, важно найти тот актив, который лучше всего соответствует вашим финансовым целям, предпочтениям и ожиданиям. Чтобы помочь вам в процессе принятия решения, мы собрали лучшие криптовалюты 2024 года, исходя из их инвестиционного потенциала, доступности, технологии блокчейна и многого другого.

Лучший в целом: Bitcoin

Лучшая блокчейн-платформа: Ethereum

Лучший стейблкоин: Tether

Лучшая служебная монета: Binance Coin

Лучший актив по скорости транзакций: Solana

Лучший актив для глобальных платежей: XRP

Лучшая исследовательская платформа: Cardano

Лучший актив для масштабируемости: Avalanche

Лучшими криптовалютами для инвестиций в 2024 году, по нашему мнению, являются Bitcoin, Ethereum, Injective, Solana, XRP, Uniswap, BNB, Mina Protocol, Cosmos, Litecoin, Shiba Inu, Sui.