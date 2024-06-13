Вакантность на коммунальных предприятиях ЖКХ достигает 50% - Пантелеев

Средняя вакантность в "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканале" и других предприятиях из сферы ЖКХ доходит до 50%, около тысячи работников мобилизованы в Вооруженные силы.

Об этом заявил заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев в интервью ЭП.

"Жилищно-коммунальной сфере всегда не хватало персонала, особенно сварщиков, слесарей, трактористов, водителей мусоровозов и экскаваторов. Сейчас ситуация еще хуже. Поэтому нагрузка на тех людей, которые остались, можете представить", — заявил чиновник.

По его словам, сфера жилищно-коммунального хозяйства в последние советские годы и в начале 1990-х годов "была недолюбленная". "Она финансировалась по остаточному принципу, поэтому накапливалось много проблем, которые становятся неотвратимо критическими. Хочешь не хочешь, их надо решать", — сказал Пантелеев.

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Экономическая правда