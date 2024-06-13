Киев втрое уменьшил объем плановой замены труб отопления

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Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заменяет по 40-55 километров сетей отопления в год, хотя до большой войны заменяло по 100-150 км.

Об этом заявил заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев в интервью ЭП.

"В прошлом году заменили более 40 километров, в 2022 году - 50 км. В этом году заменим 55 километров. То есть втрое меньше, чем до большой войны. Это связано с ограничением финансовых ресурсов, а также с приоритетами инвестирования средств. Сегодня основным приоритетом является способность производить тепловую электроэнергию, а также защита объектов", — заявил Пантелеев.

По его словам, номинальный рост бюджета Киева с 60 до 85 миллиардов гривен за несколько лет не привел к пропорциональному увеличению расходов на обновление теплосетей и модернизацию ЖКХ. Он отметил, что одним из основных направлений, куда направляются средства, — помощь Вооруженным Силам.

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Пантелеев возразил, что сфера жилищно-коммунального хозяйства в Киеве финансируется по остаточному принципу и заявил, что для городского головы Виталия Кличко направление ЖКХ "входит в топ-3-топ-4 приоритетов".

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Экономическая правда

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