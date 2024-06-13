"Новая Венгрия": Германия затягивает переговоры о новых санкциях против России

Новые санкции против России должны были быть введены в начале саммита G7 в четверг, 13 июня, однако Германия не смогла достичь вовремя договоренности по ограничениям.

Об этом сообщает немецкое издание T-online со ссылкой на DPA.

По информации DPA, правительство Германии блокирует прогресс в переговорах по следующему пакету санкций ЕС против России. По словам дипломатов в Брюсселе, немецкая обеспокоенность и просьбы об изменениях является ключевой причиной того, что планы по санкциям до сих пор не завершены.

В последнее время сложилось впечатление, что Германия стала новой Венгрией, сказал один из чиновников ЕС, намекая на то, что будапештское правительство премьер-министра Виктора Орбана в прошлом неоднократно затягивало принятие решений по санкциям против России.

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Новый пакет санкций ЕС направлен, в частности, на борьбу с обходом существующих ограничений. Правительство Германии опасается, что за нарушения могут быть привлечены к ответственности немецкие компании, поэтому предлагает либо отменить эту меру, либо ограничить ее определенными категориями товаров.

Также Брюссель предлагает ограничить торговлю российским сжиженным природным газом (СПГ), запретив использование таких портов, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны.

Кроме того, Германия выступает за ослабление мер, направленных на ограничение использования Системы передачи финансовых сообщений (СПФП) - российского аналога SWIFT.

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Напомним:

Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против Российской Федерации.

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

Экономическая правда.