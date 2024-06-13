В КГГА объяснили, почему из смесителей течет ржавая или зеленоватая вода

Ржавый или зеленоватый оттенок воды в сети водоснабжения может быть связан с плохим состоянием труб или большим содержанием реагентов для очистки воды.

Об этом рассказал заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев в интервью ЭП.

"Сказать, что у нас вода вся зеленая и так далее - такого нет. Вода соответствует украинским СНиПам (строительным нормам и правилам - ред). Оттенок может быть из-за состояния труб. К тому же, летом используется гораздо больше реагентов", - заявил Пантелеев.

Заместитель Виталия Кличко рассказал, что система водоснабжения базируется на заборах воды из крупных рек и артезианских источников. Пантелеев признал, что были вопросы по содержанию железа именно в той воде, которая добывалась из скважины, в частности на Оболони.

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Он напомнил, что тариф на воду остается неизменным, при том что составляющие тарифа - стоимость электроэнергии и стоимость реагентов - растут.

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Экономическая правда

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