Цены на нефть упали из-за значительных запасов топлива в США
Цены на нефть упали, поскольку инвесторы осознали, что Федеральная резервная система США, вероятно, отложила возможное снижение процентной ставки на декабрь, в то время как значительные запасы нефти и топлива в США также давили на рынок.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 23 цента, или 0,3%, до 82,37 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 20 центов, или 0,3%, до 78,30 долларов. Оба бенчмарка выросли примерно на 0,8% на предыдущей сессии.
В среду ФРС оставила ставки без изменений и отложила начало смягчения политики, возможно, до декабря. Более высокая стоимость заимствований, как правило, тормозит экономический рост и, как следствие, может ограничить спрос на нефть.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что инфляция снизилась без значительного удара по экономике, добавив, что нет причин считать, что это не может продолжаться.
Что касается предложения, то на прошлой неделе запасы нефти в США выросли больше, чем ожидалось, в то время как запасы топлива также увеличились.
На цены также повлиял "медвежий" отчет Международного энергетического агентства, которое предупредило об избытке предложения в ближайшем будущем.
"Это резко контрастирует с "бычьим" отчетом ОПЕК+ в начале этой недели. Нефтяная группа сохранила свои прогнозы по усилению спроса", - отмечают аналитики ANZ Research.
Трейдеры также наблюдают за переговорами о прекращении огня в Газе, которые, в случае их завершения, уменьшат опасения относительно потенциальных перебоев в поставках нефти из нефтедобывающего региона.
Экономическая правда.