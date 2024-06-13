Цены на нефть упали из-за значительных запасов топлива в США

Цены на нефть упали, поскольку инвесторы осознали, что Федеральная резервная система США, вероятно, отложила возможное снижение процентной ставки на декабрь, в то время как значительные запасы нефти и топлива в США также давили на рынок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 23 цента, или 0,3%, до 82,37 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 20 центов, или 0,3%, до 78,30 долларов. Оба бенчмарка выросли примерно на 0,8% на предыдущей сессии.

В среду ФРС оставила ставки без изменений и отложила начало смягчения политики, возможно, до декабря. Более высокая стоимость заимствований, как правило, тормозит экономический рост и, как следствие, может ограничить спрос на нефть.

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Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что инфляция снизилась без значительного удара по экономике, добавив, что нет причин считать, что это не может продолжаться.

Что касается предложения, то на прошлой неделе запасы нефти в США выросли больше, чем ожидалось, в то время как запасы топлива также увеличились.

На цены также повлиял "медвежий" отчет Международного энергетического агентства, которое предупредило об избытке предложения в ближайшем будущем.

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"Это резко контрастирует с "бычьим" отчетом ОПЕК+ в начале этой недели. Нефтяная группа сохранила свои прогнозы по усилению спроса", - отмечают аналитики ANZ Research.

Трейдеры также наблюдают за переговорами о прекращении огня в Газе, которые, в случае их завершения, уменьшат опасения относительно потенциальных перебоев в поставках нефти из нефтедобывающего региона.

Экономическая правда.