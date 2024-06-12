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Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

Среда, 12 июня 2024, 19:17 - Алексей Павлыш

Техногигант Apple в среду снова стал самой дорогой компанией мира, сместив с первого места Microsoft.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что акции Apple, которая вырвалась вперед в гонке за доминирование в ИИ-индустрии, подскочили почти на 4% до рекордных 215,04 долл, что дает компании рыночную оценку в 3,29 трлн долл.

Рыночная капитализация Microsoft составляет 3,24 трлн долл - корпорация отстала от Apple впервые за пять месяцев.

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Рост акций произошел на фоне того, что технологический индекс Nasdaq достиг рекордного максимума на новых признаках замедления инфляции.

Акции Apple прибавили более 7% на предыдущей сессии, на следующий день после того, как компания представила ряд функций с поддержкой ИИ и программных усовершенствований для своих устройств - шаг, который, по мнению некоторых аналитиков, будет способствовать росту продаж iPhone.

Технологический гигант опередил таких конкурентов, как Microsoft и Alphabet, открыв новый этап в ИИ-гонке, пишет Reuters.

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Экономическая правда

Apple компании мир
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