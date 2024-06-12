"Антонов" перевез из Анкары во Флориду турецкий стратегический спутник
Авиакомпания "Antonov Airlines" совместно с компанией PROAIR успешно доставили спутник Türksat 6A из Анкары (Турция), во Флориду (США).
Об этом сообщает пресс-служба "Антонова".
Отмечается, что авиатранспортная миссия длилась 39 часов.
"Проект имеет национальное значение, ведь Türksat 6A является первым построенным в Турции геостационарным спутником связи, который направлен на расширение космических возможностей страны.
Логистика миссии была рассчитана на 6 месяцев и транспортировку необходимо было осуществить вовремя для запуска", - рассказали в компании.
Читайте также: Война и коррупция на "Антонове". Сможет ли Украина когда-нибудь возобновить строительство самолетов?
Экономическая правда