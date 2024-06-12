Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

"Антонов" перевез из Анкары во Флориду турецкий стратегический спутник

Среда, 12 июня 2024, 18:45 - Алексей Павлыш
 
фото: антонов

Авиакомпания "Antonov Airlines" совместно с компанией PROAIR успешно доставили спутник Türksat 6A из Анкары (Турция), во Флориду (США).

Об этом сообщает пресс-служба "Антонова".

Отмечается, что авиатранспортная миссия длилась 39 часов.

"Проект имеет национальное значение, ведь Türksat 6A является первым построенным в Турции геостационарным спутником связи, который направлен на расширение космических возможностей страны.

Реклама:

Логистика миссии была рассчитана на 6 месяцев и транспортировку необходимо было осуществить вовремя для запуска", - рассказали в компании.

 
фото: антонов

Читайте также: Война и коррупция на "Антонове". Сможет ли Украина когда-нибудь возобновить строительство самолетов?

Экономическая правда

Реклама:
Антонов
Реклама:
Материалы по теме
Корпоративная реформа: ГП "Антонов" превратили в акционерное общество 12 апреля 2024, 13:05
Турецкая компания планирует построить логистический и транспортный узел в аэропорту "Антонов" 4 января 2024, 10:29
Растрата 18 миллионов ГП "Антонов": дело направили в суд 15 декабря 2023, 09:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте