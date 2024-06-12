Партнеры дополнительно выделили Украине $35 миллионов долларов на гуманитарное разминирование

Страны-участницы Ukraine Recovery Conference увеличили свои обязательства в части поддержки гуманитарного разминирования в Украине на более чем 35 миллионов долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как говорится в сообщении, благодаря этому общая сумма обязательств стран-партнеров Украины достигла более 850 миллионов долларов США в эквиваленте. Это деньги, выделенные на проекты в сфере гуманитарного разминирования на 2022-2027 годы.

В пресс-службе отметили, что среди стран, которые объявили о дополнительном выделении денег на поддержку гуманитарного разминирования - Германия, которая профинансирует 7 проектов, которые реализует совместно с партнерами в Украине.

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"На нужды в гуманитарном разминировании немецкое правительство выделило дополнительные 20 миллионов евро на 2024 год", - рассказали в Министерстве.

В частности, 1 млн евро пойдет на пилотный проект совместно с Датским Советом по делам беженцев и международной организацией Humanity & Inclusion по комплексной помощи пострадавшим от минно-взрывных предметов: от физической реабилитации до психосоциальной поддержки.

Еще 4 миллиона евро Германия выделит на продолжение действующих проектов в 2025 году.

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Швеция также объявила о дополнительном выделении 9 миллионов долларов США. Эта помощь пойдет на увеличение способности государственных институтов обучать собственные подразделения по разминированию.

Бельгия также выделила 2 миллиона евро на совместные проекты с UNDP и FAO в сфере гуманитарного разминирования.

В Министерстве напомнили, что с начала широкомасштабной войны Украина после проведения нетехнического обследования вернула к использованию около 30 тысяч квадратных километров территорий, которые ранее были под оккупацией, или на которых велись боевые действия.

Напомним:

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни завил, что Итальянская Республика готова направить новый пакет военной помощи с усилением противовоздушной для Украины и согласовала новый пакет на 140 миллионов евро на мероприятия по развитию украинской инфраструктуры.

Экономическая правда