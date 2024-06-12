Годовая инфляция в США в мае упала до минимума с апреля 2021 года

Годовая инфляция в США в мае замедлилась с 3,4% до 3,3% - минимального уровня с апреля 2021 года.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что без учета цен на продукты питания и энергоносители инфляция выросла на 0,2% по сравнению с апрелем и на 3,5% против мая прошлого года.

"Отчет Министерства труда в среду также показал, что фундаментальное инфляционное давление уменьшилось в прошлом месяце. Это побудило финансовые рынки повысить вероятность того, что центральный банк США снизит ставки как в сентябре, так и в декабре2, - пишет агентство.

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Ожидается, что позже в среду чиновники ФРС оставят базовую процентную ставку "овернайт" без изменений в текущем диапазоне 5,25%-5,50%.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0,1% в мае. Ценовое давление может продолжать умеренно снижаться, поскольку крупные ритейлеры, включая Target, снижают цены на товары от продуктов питания до подгузников, пытаясь заманить уставших от инфляции потребителей.

В прошлом месяце цены на бензин упали на 3,6% после роста на 2,8% в апреле. Цены на продукты питания выросли на 0,1% после того, как в апреле не изменились. Цены в супермаркетах не изменились на фоне падения цен на молоко на 1,3%.

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Также снизились цены на безалкогольные напитки. Цены на фрукты и овощи не изменились. Зато стоимость аренды жилья выросла на 0,4%, что соответствует апрельскому росту.

Экономическая правда