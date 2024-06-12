Нефть растет на фоне оптимистичного прогноза по спросу

Цены на нефть выросли на фоне оптимистичных прогнозов мирового спроса от Управления энергетической информации США и ОПЕК, подкрепленных отраслевыми данными, свидетельствующими о том, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 37 центов, или на 0,45%, до 82,29 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 46 центов, или на 0,6%, до 78,36 доллара.

EIA повысило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год до 1,10 млн баррелей в сутки с предыдущей оценки в 900 000 баррелей в сутки, в то время как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила свой прогноз на 2024 год относительно сильного роста мирового спроса на нефть, ссылаясь на ожидания в отношении путешествий и туризма во втором полугодии.

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На прошлой неделе цены снизились более чем на 2% после того, как ОПЕК и ее союзники заявили, что поэтапно прекратят сокращение добычи, начиная с октября.

"Сырая нефть выросла, поскольку ОПЕК сохранила свои прогнозы по усилению спроса", - отмечают аналитики ANZ, добавляя, что спрос на нефть, вероятно, будет стимулироваться Китаем и другими странами с развивающейся экономикой.

"Несмотря на то, что на прошлой неделе ОПЕК объявила, что начнет поэтапное сокращение некоторых добровольных сокращений позже в этом году, ее прогнозы свидетельствуют о том, что это будет легко воспринято рынком".

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Тем временем запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 7 июня, сократились на 2,428 млн баррелей. Снижение оказалось большим, чем ожидали аналитики, опрошенные агентством Reuters.

Экономическая правда.