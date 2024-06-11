Минюст обнуляет долг ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергом

24 канал

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление с просьбой списать права требования по кредиту компании-владельца торгового центра Ocean Plaza в Киеве перед кипрской компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

К взысканию заявлены права требования компании-нерезидента, связанной с Аркадием Ротенбергом, его сыном Игорем, Александром Скоробогатько и Александром Пономаренко.

Речь идет о праве требования по кредитному договору №1 от 2009 года, заключенному между ООО "ИС „Лыбидь" (компания-владелец ТРЦ Ocean Plaza) и компанией Ethoder Investments Limited, праве требования по договору ипотеки от 2014 года, заключенным между "ИС „Лыбидь" и Ethoder Investments Limited и праве требования по договору залога от 2014 года заключенным между ООО „Авангард-Виларти" (является владельцем 66,65% в ООО „Инвестиционный союз Лыбидь") и Ethoder Investments Limited.

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Обнуление прав требования позволит Фонду государственного имущества запустить процесс приватизации ТРЦ. В противном случае, будущему владельцу пришлось бы выплатить 200 млн долларов долга Ротенбергу.

Подробнее читайте в статье Александра Колесниченко: Ловушка Ротенберга. Вместе с Ocean Plaza государство "национализировало" семимиллиардный кредит

Экономическая правда

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