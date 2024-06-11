Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в этом году

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 3,2% в этом году - по сравнению с январем прогноз не изменился.

Об этом говорится в июньском отчете банка Global Economic Prospects 2024.

Всемирный банк также сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году в 6,5% с оговоркой, что средний темп роста в 2025-2026 годах будет на уровне 5,8%.

В отчете отмечается, что прогноз актуален при условии, что активные боевые действия продолжатся в течение 2024 года, а затем станут умеренными.

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В то же время Всемирный банк повысил прогноз по росту мирового ВВП на 2024 год до 2,6% (в январе ожидалось 2,4%).

В отчете отмечается, что в 2024 году мировая экономика впервые за три года стабилизируется, но все же останется на слабом уровне. По прогнозу Всемирного банка, рост мировой экономики в 2025-2026 годах достигнет значения 2,7%.

Кроме этого, банк повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,9%.

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В США, согласно прогнозу, в 2024 году экономика вырастет на 2,5%, а экономика еврозоны - на 0,7%.

Напомним:

Национальный банк ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидания роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.

Экономическая правда