Украина получит 62 миллиона долларов от Всемирного банка для решения жилищных проблем

Всемирный банк объявил о выделении Украине 62 млн долл гранта на помощь в решении проблем в жилищной сфере.

Об этом заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани, передает "Интерфакс-Украина".

"Рада сообщить, что мы мобилизовали дополнительные 62 млн долл благодаря многим донорам и планируем заключить грантовое соглашение с украинским правительством здесь, в Берлине", - сообщила она на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

По ее словам, Всемирный банк продолжает поддерживать проект компенсаций стоимости неотложных мелких ремонтов жилья (HOPE), пострадавшего из-за войны. В целом текущее финансирование обеспечивает поддержку 50 тысяч семьям в ремонте их домов, а до декабря 2024 года запланировано увеличить их количество еще на 50 тысяч. Сейчас в пяти регионах проводят ремонты многоквартирных домов.

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Добавляется, что Всемирный банк в рамках ранее подписанного меморандума с украинским правительством поможет привлекать частные банки к кредитованию жилищного рынка, добавила вице-президент.

Напомним:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) запускает кредитную программу для украинских малых и средних предприятий общим бюджетом более 1 млрд евро.

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