Бронирование военнообязанных сотрудников сейчас является главным вызовом для бизнеса – опрос

Ключевыми вызовами для компаний по ведению бизнеса в 2024 году является бронирование военнообязанных сотрудников (80%) и безопасность и защита сотрудников (75%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Оценка состояния бизнеса в военной Украине" Американской торговой палаты в Украине и Citi Украина, которые они представили во время конференции Ukraine Recovery Conference (URC2024).

Также среди ключевых вызовов - здоровье и психическое состояние сотрудников (50%), перебои в электроснабжении (50%), ракетные атаки России на критическую инфраструктуру и бизнес-активы (45%).

При этом 81% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине отметили, что мобилизация влияет на результаты деятельности их компаний.

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По результатам опроса, топ-3 шаги, которые должно сделать правительство Украины, чтобы существенно помочь бизнесу в 2024 году: обеспечить четкую и прозрачную процедуру бронирования (80%), имплементировать реальную и эффективную судебную реформу (70%), обеспечить предсказуемость и стабильность налогового законодательства (62%).

"Наш последний опрос показал, что бронирование военнообязанных сейчас является главным вызовом для бизнеса в Украине. Это существенно влияет на результаты деятельности бизнеса.

Мы будем продолжать работать с Правительством, чтобы найти правильный баланс - армия получает то, что ей нужно, экономика и бизнес продолжают работать, а налоги уплачиваются", - заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

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При этом 98% компаний-членов палаты продолжают вести бизнес в Украине: 85% компаний полностью функционируют, 15% функционируют частично.

В то же время 30% компаний-членов имеют поврежденные активы, 70% из них уже их восстановили. 49% респондентов заявили, что количество работников и доходы их компаний во время войны снизились по сравнению с довоенным уровнем. У 19% компаний увеличилось количество работников, а у 28% - увеличились доходы.

Прогноз компаний по их доходам на 2024 год по сравнению с 2023 годом: увеличение - 43%, без изменений - 35%, уменьшение - 22%.

"Среди ключевых мер, которые были приняты компаниями для смягчения влияния войны на их бизнес-процессы - расширение возможности удаленной работы (87%), разработка плана действий на случай чрезвычайных ситуаций (83%), внедрение усиленных мер по кибербезопасности (48%), диверсификация цепей поставок (43%), проведение релокации бизнес-процессов или офисов (34%)", - говорится в сообщении.

При этом 60% респондентов наблюдают изменения в поведении потребителей или в спросе на продукцию/услуги их компаний во время войны. 54% компаний сталкиваются с проблемами, связанными с инфраструктурой, коммунальными услугами или транспортом из-за войны.

Среди основных проблем: проблемы с транспортом и логистикой - 83%, перебои в предоставлении коммунальных услуг (электроэнергия, вода и др.) - 62%, увеличение расходов на техническое обслуживание и ремонт - 35%.

77% компаний не проводили релокацию каких-либо своих объектов или бизнес-процессов из-за близости к зонам боевых действий или из соображений безопасности, тогда как 23% переместили административные офисы (48%), склады и хранилища (40%), центры исследований и разработок (32%), производственные заводы/фабрики (12%).

73% компаний не рассматривали возможность выхода на новые рынки как стратегический ответ на вызовы, связанные с войной, тогда как 27% рассматривали такие рынки, как Европа (87%), США (30%), Азия (30%), Африка (13%), Австралия (7%).

76% компаний-членов Палаты видят острую проблему в работе судебной системы. Из них 65% считают, что судебная система полностью неэффективна и требует значительных улучшений, а 35% - что судебная система в целом эффективна, но требует определенных изменений. Лишь 24% компаний считают, что судебная система является эффективной и не требует изменений, добавляют организаторы опроса.

В опросе, проведенном с 22 мая по 5 июня 2024 года, приняли участие 111 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов Палаты приняли участие Американской торговой палаты в Украине. 72% респондентов - руководители компаний.

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Экономическая правда