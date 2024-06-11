Энергетики добавили 4 часа плановых отключений света

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Сегодня, 11 июня, срок применения графиков почасовых отключений по всей территории Украины продлен - ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что причина - увеличение потребления в жару и отсутствие экономии.

В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

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Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.

Напомним:

Графики почасовых отключений во вторник, 11 июня, планировали применять с 14:00 до 19:00 по всей Украине.

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Экономическая правда.