Нефть упала в ожидании инфляционных данных США и Китая, а также решения ФРС
Цены на нефть снизились, поскольку инвесторы ждали ключевых данных по индексу потребительских цен в США и Китае, а также результатов заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить более четкое представление о том, куда движется инфляция и как это повлияет на спрос на топливо.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 13 центов, или на 0,16%, до $81,50 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 7 центов, или на 0,04%, до $77,67.
В понедельник цены выросли примерно на 3% до недельного максимума, поддерживаемые ожиданиями, что сезон летних отпусков увеличит спрос на топливо этим летом, но, по мнению некоторых аналитиков, этот рост будет непродолжительным, поскольку перспектива повышения процентных ставок сохраняется.
На среду, 12 июня, запланирована публикация данных по индексу потребительских цен в США за май и завершение двухдневного заседания ФРС.
"Для более устойчивого восстановления цен на нефть может потребоваться больше уверенности в том, что они смогут подняться выше уровня 83,00 долларов США, учитывая, что общая тенденция цен на нефть все еще остается нисходящей с серией более высоких максимумов с апреля", - сказал рыночный стратег IG Еп Джун Ронг (Yeap Jun Rong).
Трейдеры также были осторожными в преддверии публикации макроэкономических данных из Китая в среду.
"Потенциальным негативным макрофактором для цен на нефть будут данные по инфляции в Китае, которые выйдут завтра", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг.
Экономическая правда.