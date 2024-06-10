Минобороны начинает прямое контрактирование с мировыми производителями вооружения

Министерство обороны вводит прямое контрактирование с мировыми производителями вооружения, которое является частью стратегии министерства по расширению международного сотрудничества.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков во время выступления на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, прямое контрактирование является частью стратегии Министерства обороны по расширению международного сотрудничества и повышения боеспособности украинской армии. В частности это позволит обеспечить украинскую армию новыми образцами вооружения, которые будут соответствовать международным стандартам.

"Это новый этап сотрудничества, который позволит нам получать современное вооружение непосредственно от производителей, что, безусловно, будет способствовать быстрой и эффективной модернизации ВСУ", - отметил Клименков.

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Напомним:

Министр обороны Рустем Умеров призвал представителей ведущих мировых оборонных компаний инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия.