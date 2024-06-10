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Билеты

В УЗ объяснили, на какие поезда нужно распечатывать билеты

Понедельник, 10 июня 2024, 20:20 - Алексей Павлыш

Пассажирам, которые планируют поездку международным рейсом в Австрию или Венгрию, нужно распечатывать электронные билеты.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Международные рейсы в Австрию и Венгрию - исключение. Международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан", - пояснили в компании.

Украинские вагоны RIC (прямой поезд №749 Киев - Вена) или венгерский поезд (№146 Чоп - Вена) осуществляют транзитное движение. Во время курсирования представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности.

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Стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, которое проехали пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составной частью взаимного контроля, добавили в УЗ.

Всем пассажирам, которые приобрели билет в Венгрию или Австрию в приложении, УЗ направляет уведомление о необходимости распечатать только что приобретенный билет, говорят в компании.

К тому же сам бланк билета также содержит маркированную информацию о необходимости распечатать электронный билет.

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"Если пассажир по каким-то причинам не выполнил это требование, то могут возникнуть неприятные ситуации. В частности, железнодорожники соседних стран могут требовать оплаты за транзитное движение", - резюмировали в компании.

Экономическая правда

Укрзализныця
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