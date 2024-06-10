Visa запустила Subscription Manager для управления подписками

Компания Visa запустила Subscription Manager - новую услугу для финучреждений, которая предоставляет держателям карт Visa возможность отслеживать подписки с мобильного устройства. Subscription Manager уже доступен в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Visa.

Отмечается, что глобальный рынок подписных сервисов стабильно растет: ожидается, что к 2025 году его стоимость достигнет 406 млрд долл.

"Новый инструмент управления регулярными платежами Subscription Manager позволит пользователям легко отслеживать подписки. Он помогает собрать ключевые аспекты регулярных платежей в одном месте, позволяя держателям карт видеть, где хранятся данные их карт, просматривать, какие регулярные платежи списываются с карт, и прекращать эти платежи", - пояснили в компании.

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"Отслеживать особенности условий каждой платформы бывает сложно, что потенциально может привести к незамеченным взысканиям средств даже после отмены подписки.

Наша цель - сделать этот процесс проще и убедиться, что держатели карт точно знают, кому и когда поступают их средства", - заявила старший вице-президент, региональный менеджер Visa в 17 странах Кристина Дорош.

Экономическая правда

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