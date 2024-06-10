Совет финстабильности принял Стратегию по развитию кредитования

Совет по финансовой стабильности на заседании 6 июня одобрил Стратегию по развитию кредитования, которая отражает видение развития кредитования в Украине и необходимых действий, способствующих устойчивому восстановлению экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что внедрение Стратегии - это вопрос финансовой безопасности страны и инструмент развития динамичной и конкурентоспособной экономики, способной к устойчивому развитию и евроинтеграции.

Стратегия имеет целью обеспечить финансовыми ресурсами восстановление энергетической инфраструктуры и стимулированию спроса, направленного на повышение обороноспособности, в частности со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, агро промышленности и бизнеса на деоккупированных и приближенных к фронту территориях – "территориях устойчивости".

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В Минэкономики добавляют, что внедрение стратегии по развитию кредитования будет способствовать расширению доступа к кредитным ресурсам и развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, возвращению украинцев из-за рубежа.

Для успешной реализации Стратегии:

Национальный банк и в дальнейшем будет поддерживать макрофинансовую стабильность и осуществлять регулирование сектора с учетом баланса между обеспечением финансовой стабильности и развитием кредитования;

Министерство финансов будет стимулировать риск-аппетит государственных банков к кредитованию приоритетных отраслей и сфокусирует инструментарий государственных гарантий на кредитовании проектов на "территориях устойчивости";

Министерство экономики сосредоточится на совершенствовании механизмов государственных программ для определенных приоритетных отраслей экономики и предприятий на территориях с высокими военными рисками.

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Экономическая правда