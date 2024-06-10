С начала года объем белых операций в торговле вырос на 16%

В мае 2024 года объем операций, учтенных через РРОЮ, вырос до 359,8 млрд грн. за месяц, ежедневно это 11,6 млрд.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

По его информации, количество чеков выросло до 815 млн.шт. (или 26,3 млн в день).

"Также стабильно ежемесячно растет и количество зарегистрированных РРО/ПРРО, их количество в мае 2024 выросло до 898 тыс.

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Таким образом, с начала года месячный объем белых операций вырос на 16%, что прямо свидетельствует о детенизации экономики", - рассказал Гетманцев.

Экономическая правда