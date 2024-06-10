Швейцария выделила дополнительные деньги на восстановление железной дороги в Украине

Швейцария в 2024 году предоставит дополнительные грантовые средства на 10 млн швейцарских франков на восстановление железнодорожной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Проект соответствующего дополнительного соглашения к Грантовому соглашению между правительствами Украины и правительством Швейцарской Конфедерации, которое было подписано в 2022 году, согласовал Кабинет министров Украины 7 июня 2024 года, отметили в УЗ.

Новое соглашение предусматривает поставку рельсовых скреплений в 2024-2025 годах для восстановления железнодорожной инфраструктуры, прежде всего на направлениях транспортных коридоров, граничащих со странами ЕС: Словакией, Румынией, Венгрией, Польшей, в направлении портов и Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

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В частности, работы запланированы на таких направлениях: Киев - Жмеринка - Подволочиск - Львов, Жмеринка - Вапнярка - Одесса; Киев - Гребенка - Красноград - Лозовая; Львов - Ужгород; Киев - Мироновка - Пятихатки - Чаплино.

"Укрзализныця" планирует, используя указанные скрепления, восстановить в целом 230 км железнодорожной инфраструктуры и повысить скорость и пропускную способность на отремонтированных участках и обеспечить бесперебойный перевозочный процесс железнодорожным транспортом, пояснили в компании.

Грантовое соглашение между Правительством Украины и правительством Швейцарской Конфедерации по Проекту по экстренной поддержке для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины было подписано 23 декабря 2022 года.

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Она предусматривала финансирование в сумме до 14 млн швейцарских франков рельсовых скреплений для улучшения и восстановления до 270 км железнодорожной инфраструктуры Украины от швейцарской компании Schwihag AG.

Эти скрепления использовались на таких важных направлениях, в частности как: Киев-Одесса, Киев-Днепр, Киев-Львов, Львов-Ужгород, добавили в УЗ.

Экономическая правда