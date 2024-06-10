Агропроизводители с прифронтовых территорий бесплатно получат удобрения

Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина бесплатно предоставит минеральные удобрения для полевых работ в сезоне 2024-2025 годов для более 3 300 украинских агропроизводителей из прифронтовых и деоккупированных областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Через Программу USAID АГРО украинским агропроизводителям передадут всего 6,6 тысячи тонн удобрений. Каждый согласованный участник сможет получить до 2 тонн удобрения карбамид", - говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что регистрация на получение помощи состоится в Государственном аграрном реестре (ДАР), в разделе "Доступные программы".

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"Прием заявок продлится с 11 по 25 июня 2024 года или до исчерпания объемов помощи", - отметили в пресс-службе.

Получить помощь могут агропроизводители, которые:

- имеют в обработке от 5 до 500 га в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях (за исключением временно оккупированных территорий),

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- выращивают зерновые или масличные культуры,

- зарегистрированы, как юридические лица или физические лица-предприниматели, в частности, семейные фермерские хозяйства.

"Согласованные заявители, которые обрабатывают от 5 до 25 гектаров земли (собственная и арендованная), получат по одной тонне удобрения.

Те, кто обрабатывают от 25 до 500 га - по две тонны. Ожидается, что помощь будет использована для внесения под зерновые и масличные культуры урожая 2025 года", - также говорится в сообщении.

Напомним:

В течение 2023 - начала 2024 годов, через Инициативу USAID AGRI-Украина, Программа USAID АГРО предоставила удобрения более 14 тысячам украинских агропроизводителей. Эта помощь обеспечила ресурсы для полевых работ на площади более 460 тыс га. и позволила вырастить не менее 2 млн т зерна.

Экономическая правда