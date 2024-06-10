Супермаркеты меняют работу с продуктами, которые хранятся в холодильниках 

В условиях стабилизационных и экстренных отключений электроэнергии украинские сети продуктового ритейла меняют систему работы с продуктами, которые требуют холодильного оборудования.

Об этом свидетельствует опрос ритейлеров, который провело агентство "Интерфакс-Украина".

В Auchan сообщили, что логистика доставки продуктов оптимизирована для сокращения времени поставки в пункты продаж, также уменьшен ассортимент продуктов с коротким сроком потребления.

"Таким образом мы придерживаемся стандарта обеспечения исключительно свежими продуктами питания для клиентов сети", - рассказали в Auchan.

Реклама:

В Varus частично уменьшили поставки фреш- и ультрафреш-категорий.

"По увеличению частоты доставок резкого скачка пока не отслеживаем, пока у нас органический рост", - сообщила заместитель директора по операционной деятельности Varus Светлана Карпенко

Оптимизировали ассортимент и в NOVUS.

Реклама:

"Мы увеличиваем частоту поставок, чтобы доставлять продукцию чаще и в меньшем количестве. Также регулярно проверяем товар на соответствие органолептических показателей стандартам качества и сокращаем сроки реализации продукции, даже упакованной в вакуум или газомодифицированную среду", - сказала PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.

В "КОЛО" сообщили, что для экономии электроэнергии и безопасности потребления прибегли к сокращению количества определенных категорий - молочных товаров, мороженого и готовой еды.

"В случае изменения ситуации мы готовы к принятию быстрых решений, можем оперативно корректировать поставки товаров и логистические процессы. Например, "КОЛО" часто представлены в новых жилых комплексах, где вызовом стало отсутствие водоснабжения вследствие отключения света. Нашим ответом на эту локальную проблему стало увеличение запасов воды и в магазинах, и на распределительных центрах", - сообщили в компании.

Экономическая правда