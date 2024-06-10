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Из ремонта вывели межгосударственную линию электропередачи - "Укрэнерго"

Понедельник, 10 июня 2024, 12:27 - Артур Крыжный
 
Getty Images

В работу вернули межгосударственную линию электропередачи, которую выводили в плановый ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"После ремонта вернулась в работу одна из высоковольтных воздушных линий, соединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. Линия выводилась в плановый ремонт 3 июня", - говорится в сообщении.

Напомним:

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С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Экономическая правда.

электроэнергия энергетика Украина
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