Из ремонта вывели межгосударственную линию электропередачи - "Укрэнерго"
Понедельник, 10 июня 2024, 12:27 -
В работу вернули межгосударственную линию электропередачи, которую выводили в плановый ремонт.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"После ремонта вернулась в работу одна из высоковольтных воздушных линий, соединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. Линия выводилась в плановый ремонт 3 июня", - говорится в сообщении.
Напомним:
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С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.
Экономическая правда.
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