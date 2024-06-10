В 2024 году количество дел о банкротстве людей увеличилось в 2,2 раза

За первые пять месяцев 2024 года 343 украинца подали на банкротство, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом. Всего за пять лет в Украине открылось около двух тысяч дел о банкротстве людей.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот" со ссылкой на данные Верховного суда.

За прошлый год статус неплатежеспособных получили 575 человек.

Меньше всего дел о банкротстве людей было открыто в 2019 году. Это был первый год, когда закон разрешил гражданам признавать себя неплатежеспособными через суд. Тогда было открыто 22 дела о банкротстве людей. С тех пор количество людей, желающих признать себя неплатежеспособными, постоянно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2,7 раза за 2021 год.

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"По моему мнению, судебная статистика не отражает реальное количество должников в затруднительном положении, которым помогла бы процедура банкротства. Однако эта процедура не известна и распространена среди украинцев, и на то есть несколько причин: это дорого, сложно и непонятно без помощи адвоката, на которого у должника уже просто может не стать средств", – отметил адвокат, арбитражный управляющий, член Квалификационной комиссии арбитражных управляющих, специалист по банкротству Денис Лихопек.

Всего за все время было открыто 1993 дела о банкротстве украинцев. Каждый второй банкрот – в возрасте от 25 до 45 лет: 58% или более 1,1 тыс. Треть банкротов старше 45 лет – 38,3% или 764 человека. Меньше всего банкротов среди молодежи до 25 лет – всего 3,7%.

Опендатабот

Гендерное распределение оказалось почти равноценным. 54% всех банкротов – мужчины, а 46% – женщины.

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Напомним:

В октябре 2018 года Верховная Рада разрешила физическим лицам получить статус банкрота. Полноценно процедура начала работать уже в 2019 году.

С тех пор человек, попавший в затруднительное материальное положение, может инициировать свое банкротство и, пройдя всю процедуру, освободиться от долгов.