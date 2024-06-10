Правительство согласовало принудительное изъятие в пользу государства Одесского НПЗ

Кабинет министров согласовал принудительное изъятие в интересах государства ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод".

Об этом сообщила пресс-служба АРМА со ссылкой на заместителя главы агентства Павла Великоречанина.

"Кабинет министров Украины согласовал предложение нацагентства по принудительному изъятию в интересах государства ПАО „Одесский нефтеперерабатывающий завод", - сообщил он.

По его словам, это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности РФ и его резидентов - корпоративных прав объемом 99,5766% акций этого завода и его долговых обязательств. А также 100% уставного фонда ООО "Энергия и газ Украины".

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Экономическая правда.