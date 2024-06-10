Нефть растет на надеждах увеличения спроса летом

Цены на нефть выросли благодаря надеждам на рост спроса на топливо этим летом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 28 центов, или на 0,4%, до $79,90 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,3%, или на 26 центов, до $75,79 за баррель.

В пятницу, 7 июня, данные показали, что в прошлом месяце в США было создано больше рабочих мест, чем ожидалось, что заставило инвесторов снизить ожидания относительно снижения ставок, что помогло доллару вырасти.

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Более сильный доллар делает деноминированные в долларах товары, такие как нефть, более дорогими для держателей других валют.

Евро также оказался под давлением, отражая неопределенность в еврозоне после того, как президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы на конец июня после того, как он потерпел поражение на выборах в Европейский Союз от ультраправой партии Марин Ле Пен.

"Что касается Макрона и выборов, то это создает еще один уровень неопределенности после неожиданного повышения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе США, что привело к резкому росту урожайности", - сказал Тони Сикамор, аналитик IG в Сиднее.

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Рынки сейчас сосредоточены на заседаниях Федеральной резервной системы США и Банка Японии на этой неделе, с риском более "ястребиных" результатов, сказал Сикамор.

"Это, вероятно, создаст больше беспокойства среди некоторых стран-членов ОПЕК+ относительно того, когда они смогут вернуть свои сокращения на рынок, учитывая негативный прием, который это предложение получило на прошлой неделе после встречи ОПЕК+".

Аналитики и трейдеры ожидают, что спрос в связи с летними отпусками уменьшит запасы и поддержит цены.

"Мы продолжаем ожидать, что рынок укрепится и цены на нефть достигнут уровня 80 долларов за баррель в 3 квартале 2024 года, но для этого, вероятно, понадобится убедительный сигнал об усилении конкуренции со стороны предыдущих данных о запасах", - отметили в FGE.

Экономическая правда.