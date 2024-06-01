McDonald's на Центральном вокзале в Киеве закрывают на реконструкцию

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Ресторан сети McDonald's, расположенный возле Центрального железнодорожного вокзала Киева закрывается на реконструкцию до конца осени.

Об этом сообщает пресс-служба МакДоналдз в Украине.

В 2011 году McDonald's на Центральном вокзале Киева стал вторым в мире рестораном сети по количеству посещений.

Ресторан будет закрыт на реконструкцию с 1 июня. Работы планируют завершить до ноября 2024 года.

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В McDonald's сообщают, что по завершению реконструкции будет обновлен дизайн зала на 193 места, также откроется терраса на 88 мест. В ресторане на Вокзальной площади впервые появятся 11 терминалов самообслуживания.

Кроме этого, McDonald's на Центральном вокзале Киева станет первым заведением украинской сети с лифтом между первым и вторым этажом.

Напомним:

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs рассматривает, которую в Украине представляет ПИИ "Макдональдс Юкрей Лтд", планирует развивать сотрудничество с сетями АЗС.