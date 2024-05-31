Правительство упростило охрану культурных памятников: что изменилось
Пятница, 31 мая 2024, 15:40
30 мая Кабмин принял постановление, изменяющее порядок заключения охранных договоров для лучшего сохранения культурного наследия, которые более двадцати лет регулировали сферу и очень устарели.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
Отмечается, что упрощение процедур поможет охватить охраной больше объектов культурного наследия.
Произошли следующие изменения:
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- появилась форма охранного договора на только что обнаруженные объекты культурного наследия.
- усовершенствованы формы паспортов и актов в зависимости от вида памятника;
- урегулированы разногласия, которые возникали ранее при заключении охранного договора на памятники монументального искусства, садово-паркового искусства, ландшафта, науки и техники, истории и археологии;
- отныне процедура согласования охранных договоров на памятники национального значения с МКИП переведена в электронную форму.
- конкретизирован орган охраны культурного наследия, с которым может быть заключен охранный договор.
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