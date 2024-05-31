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Правительство упростило охрану культурных памятников: что изменилось

Пятница, 31 мая 2024, 15:40

30 мая Кабмин принял постановление, изменяющее порядок заключения охранных договоров для лучшего сохранения культурного наследия, которые более двадцати лет регулировали сферу и очень устарели. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики. 

Отмечается, что упрощение процедур поможет охватить охраной больше объектов культурного наследия.

Произошли следующие изменения:

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  • появилась форма охранного договора на только что обнаруженные объекты культурного наследия. 
  • усовершенствованы формы паспортов и актов в зависимости от вида памятника;
  • урегулированы разногласия, которые возникали ранее при заключении охранного договора на памятники монументального искусства, садово-паркового искусства, ландшафта, науки и техники, истории и археологии;
  • отныне процедура согласования охранных договоров на памятники национального значения с МКИП переведена в электронную форму. 
  • конкретизирован орган охраны культурного наследия, с которым может быть заключен охранный договор.

культура
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