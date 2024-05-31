Правительство упростило охрану культурных памятников: что изменилось

30 мая Кабмин принял постановление, изменяющее порядок заключения охранных договоров для лучшего сохранения культурного наследия, которые более двадцати лет регулировали сферу и очень устарели.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что упрощение процедур поможет охватить охраной больше объектов культурного наследия.

Произошли следующие изменения:

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