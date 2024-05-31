OKKO планирует построить биодизельный завод

ОККО вслед за биоэтаноловым планирует построить биодизельный завод.

Об этом сообщил СЕО группы Василий Даниляк, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы два последних года работали над построением стратегии биотопливного процессинга, и в этом достаточно серьезно продвинулись. В конце прошлого года утвердили концепт нашего биоэтанольного завода... И сейчас в разработке имеем биодизельный завод", — сказал он.

Даниляк уточнил, что уже начаты подготовительные работы для строительства в течение двух лет биоэтанолового завода в Тернопольской области объемом производства 83 тыс. тонн в год.

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Он пояснил, что заход группы в растениеводство связан с необходимостью частичного обеспечения собственным сырьем. "Со строительством биоэтанолового и биодизельного заводов мы будем очень крупными потребителями сырья растениеводства", — отметил СЕО.

Кроме того, по его словам, недавняя покупка долей в ряде предприятий также содержит направление животноводства (коровники), что позволит ОККО производить биометан.

Экономическая правда.

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