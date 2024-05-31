Правительство поддержало увеличение штрафов за джипинг в заповедниках в 50 раз

Кабинет Министров Украины на своем заседании в четверг одобрил разработанный Минприроды законопроект об усилении административной ответственности за правонарушения на заповедных территориях.

Об этом сообщил в первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.

Кин напомнил, что в конце марта Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддержал и рекомендовал парламентариям принять за основу в первом чтении правительственный законопроект "О внесении изменений в ЗУ „О природно-заповедном фонде Украины" по обеспечению сохранности территорий и объектов природно-заповедного фонда", который устанавливает строгие запреты: передвигаться на авто по природно-заповедным территориям разрешено будет только по дорогам общего пользования, улицам городов и других населенных пунктов и на прилегающих территориях.

По словам Краснолуцкого, на сегодня - размер штрафа для граждан составляет от 153 до 408 гривен, а для должностных лиц - от 255 до 510 гривен.

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"По данным Госэкоинспекции в 2023 году по всей Украине, по указанной статье, согласно решениям судов, к взысканию нарушителями подлежало 4,5 тысячи гривен, а уплачено всего 493 грн. В противовес - сумма убытков объектами природно-заповедного фонда составила около 7 млн грн, а возмещено всего 913 тысяч гривен. Колоссальная разница.

После одобрения проекта Закона размер штрафа будет увеличен ориентировочно в 50 раз. Для граждан он составит от 8500 до 17000 грн, а для должностных лиц - от 17000 до 25500 грн", - отметил Александр Краснолуцкий.

Джипинг - это передвижение на транспорте повышенной проходимости, то есть джипах, эндуро-мотоциклах, квадроциклах и багги.

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