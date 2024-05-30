Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира от Bloomberg

Основатель Amazon Джефф Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg, обогнав владельца LVMH Бернара Арно.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

По оценкам Bloomberg, сейчас состояние Безоса достигает 205 млрд долл - оно выросло на 27,9 млрд долл с начала года.

В то же время Арно опустился на второе место (203 млрд долл).

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Замыкает топ-3 основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (202 млрд долл).

Также в топ-5 основатель Meta Марк Цукерберг (169 млрд долл) и соучредитель Google Ларри Пейдж (156 млрд долл).

Далее в топ-10 сооснователь Microsoft Билл Гейтс (152 млрд долл), экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер (148 млрд долл), экс-президент Alphabet Сергей Брин (147 млрд долл), основатель Oracle Ларри Эллисон (138 млрд долл) и инвестор и филантроп Уоррен Баффет (133 млрд долл).

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Единственный украинец - Ринат Ахметов, он занимает 451 место с состоянием 6,44 млрд долл.

Экономическая правда