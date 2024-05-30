Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных

Министерство обороны объявило конкурс на разработку симуляторов для тренировок, обучения и симуляций на основе технологий VR и AR (виртуальная и дополненная реальность).

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

В конкурсе могут участвовать готовые комплексные технологические решения, идеи создания программного обеспечения и концепции для проведения учений и повышения квалификации, уточнили в ведомстве.

"Министерство обороны поддерживает направление инноваций и продолжает искать решения для технологического превосходства над врагом. Обучение - важная составляющая в становлении воина, поэтому оно должно быть комплексное и максимально приближенное к реальности. Мы готовы поддержать разработчиков и задать нужный вектор в масштабировании", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Реклама:

Основные направления: использование оружия, беспилотников, бронетехники и другого вооружения, тактическая медицина, ситуационная осведомленность и тому подобное.

Сбор заявок продолжается до 20 июня 2024 года.

Подать заявку и ознакомиться с подробными требованиями к представлению можно по ссылке.

Реклама:

Экономическая правда