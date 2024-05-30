Илон Маск согласился дать показания в расследовании SEC по выкупу Twitter

Миллиардер Илон Маск согласился дать показания в расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о приобретении им в 2022 году социальной сети, некогда известной как Twitter.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Маск согласился дать пятичасовые показания в одном из офисов SEC, таким образом отказавшись от своего плана подать апелляцию на решение суда, которое заставляло его свидетельствовать принудительно.

SEC расследует действия Илона Маска, который не сообщил о своей 9,2% доле в Twitter вовремя, как того требует закон.

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Согласно законодательству США о ценных бумагах, любое лицо, приобретающее 5% или более акций компании, обязано раскрыть эту информацию в течение 10 дней с момента покупки.

Маск, который также руководит производителем электромобилей Tesla и другими компаниями, уже дважды давал показания в рамках расследования SEC относительно его первых шагов по покупке Twitter, но у регуляторов возникло еще больше вопросов. Согласно документам, он согласился на еще одно досудебное свидетельство.

Напомним:

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Федеральная судья обязала миллиардера Илона Маска снова дать показания в рамках расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) его поглощения соцсети Twitter за 44 млрд долл, предоставив регулятору и миллиардеру неделю для согласования даты и места.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его дать показания в рамках расследования дела о покупке Twitter стоимостью 44 млрд долларов.

Среди возражений Маска было то, что SEC пытается "преследовать" его, а его адвокату нужно время, чтобы ознакомиться с потенциально важными материалами, содержащимися в биографии Маска, заявили тогда в SEC.