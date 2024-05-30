Укрытия стоят в проектах дороже, чем сама школа или детсад - банкир ЕИБ

Обновленные Государственные строительные нормы (ГСН) "Защитные сооружения гражданской защиты", которые вступили в силу с ноября прошлого года, содержат очень строгие требования к бомбоубежищам, которые могут стать барьером для реализации проектов в Украине из-за слишком значительного их удорожания.

Об этом сообщил секторный инженер отдела регионального развития департамента проектов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Павел Новак, передает "Интерфакс-Украина".

"Бомбоубежища стоят в некоторых проектах дороже, чем сама школа или сервисный центр или детский сад. Бомбоубежища нужны, их необходимо делать, но чтобы они не становились барьером в процессе имплементации, процессе проектной документации, разработки и прохождения экспертизы", - сказал он на втором люксембургско-украинском бизнес-форуме „Быстрое восстановление Украины", организованном недавно LUCC в Люксембурге.

Новак сообщил, что банк надеется на переговоры с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, чтобы найти оптимальные пути решения этой проблемы.

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Отвечая на вопрос представителей муниципалитетов о том, какого уровня защиты проекты готов поддерживать ЕИБ, старший специалист по кредитам Анастасия Харлан отметила, что однозначного ответа нет, но оценка рисков осуществляемых проектов в первую очередь находится на украинской стороне, поскольку банк выделяет кредит Украине.

"Мы рассчитываем, что наш партнер с украинской стороны будет применять максимальную логику и оценку рисков относительно дальнейшего существования этого актива. Это исключительно решение конечных бенефициаров и правительства, чтобы оценить и согласиться с теми факторами риска", - сказала она.

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