Личные данные 25 тысяч сотрудников BBC похитили в результате кибератаки

Персональные данные более 25 тысяч бывших и нынешних сотрудников BBC стали жертвами масштабной кибератаки, направленной на пенсионную систему британского вещателя.

Об этом пишет The Teelgraph.

"Информация, включая имена, адреса и номера национального страхования, была скомпрометирована после того, как в начале этого месяца файлы, содержащие персональные данные, были похищены из облачного сервиса хранения данных.

На прошлой неделе BBC сообщила об этом свой пенсионный фонд, а в среду участники пенсионной программы получили предупреждение по электронной почте", - говорится в сообщении.

Реклама:

Пока неизвестно, кто несет ответственность за взлом, но инсайдеры заявили, что это не была атака с использованием программы-вымогателя, добавив, что нет никаких доказательств того, что данные появились где-то в Интернете, добавляет издание.

Представитель пенсионной системы стоимостью 695 млн фунтов стерлингов, которая является одной из крупнейших в Великобритании и насчитывает более 50 тысяч участников, заявил, что никакие банковские реквизиты, адреса электронной почты, имена пользователей или пароли не были скомпрометированы.

Хотя участникам не было предложено принять какие-то конкретные меры, их призвали оставаться "бдительными в отношении любой активности, которая кажется необычной", пишет The Telegraph.

Реклама:

Эта атака произошла менее чем через год после того, как BBC подверглась кибератаке, организованной российской хакерской группировкой Clop.

British Airways и Boots ранее также пострадали от хакерской атаки, которая была направлена на программное обеспечение для начисления заработной платы Zellis и затронула до 100 тысяч британских работников.

В прошлом году The Guardian также подверглась отдельной атаке с требованием выкупа, которая вывела из строя ее компьютерные системы.

Экономическая правда