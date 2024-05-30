Киевсовет считает недопустимым рост акцизов на топливо: обратился к правительству и ВР

Киевсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров Украины относительно недопустимости повышения акцизов на топливо.

Такое обращение было поддержано сегодня 61 депутатом, сообщается на сайте КГГА.

Как отметила депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Людмила Ковалевская, в марте этого года Правительство одобрило проект закона, согласно которому акциз на бензин должен вырасти в несколько этапов в 1,7 раза, а на дизтопливо - в 2,5 раза.

"Повышение акцизов на топливо объясняется якобы необходимостью приближения национального законодательства к стандартам ЕС в связи с приобретением статуса страны-кандидата на вступление. В то же время аргументируется перспективой поступления ежемесячно в государственный бюджет дополнительных 1,3 млрд грн во втором полугодии этого года", - рассказала Людмила Ковалевская.

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По ее мнению, на самом деле в этой инициативе пока нет необходимости ни учитывая евроинтеграцию Украины, ни учитывая потребность наполнения государственного бюджета.

Она также добавила, что в ЕС такие требования существуют только для государств-членов ЕС, и даже они имеют право имплементировать эти нормы в течение 10 лет. Зато предложенное правительством повышение акцизов на топливо уже в ближайшее время способно привести к значительному ущербу - как для подорванной войной экономики Украины, так и уровня жизни граждан.

"В цене почти всех товаров в стране заложена доля транспортной составляющей. К тому же наложение этой составляющей на каждом этапе производства и торговли будет иметь цепной эффект - и цены вырастут практически на все товары. Особенно сильно пострадают сельское хозяйство, транспорт и торговля", - отметила Людмила Ковалевская.

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Она отметила, что в государственном бюджете имеются дополнительные возможности сокращения неприоритетных расходов, нахождения недискриминационных источников доходов, а также повышения контроля в бюджетной сфере для финансирования оборонных нужд.

"Киевсовет обращается к Верховной Раде Украины с просьбой отказаться от поддержки правительственной инициативы по повышению акцизов на топливо и принять законы, которые необходимы для привлечения средств от игорного бизнеса, табачной отрасли", - добавила Людмила Ковалевская.

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