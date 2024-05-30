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Китай введет контроль экспорта авиационных технологий 1 июля

Четверг, 30 мая 2024, 16:35 - Экономическая правда

Китайские власти с 1 июля введут экспортный контроль над технологиями, программным обеспечением и оборудованием, используемым в авиации.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Регулирование затронет авиадвигатели, газотурбинные двигатели, окна скафандров и полиэтиленовое волокно, которое обычно используется в военных и авиационных целях.

Организации, которые надеются экспортировать эту продукцию, должны подать заявку на получение разрешения на экспорт в Министерство торговли.

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Министерство торговли Китая, Главное таможенное управление и Центральная военная комиссия совместно заявили, что контроль экспорта начнётся с 1 июля. 

Цель этого шага - "лучше служить национальной безопасности", - заявил представитель Министерства торговли, добавив, что политика не направлена ни на одну страну или регион.

Напомним:

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Администрация США Джо Байдена отозвала экспортные лицензии, которые позволяют компаниям Intel и Qualcomm поставлять для Huawei полупроводники.

Экономическая правда.

Китай экспорт торговля
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