Китай введет контроль экспорта авиационных технологий 1 июля
Китайские власти с 1 июля введут экспортный контроль над технологиями, программным обеспечением и оборудованием, используемым в авиации.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Регулирование затронет авиадвигатели, газотурбинные двигатели, окна скафандров и полиэтиленовое волокно, которое обычно используется в военных и авиационных целях.
Организации, которые надеются экспортировать эту продукцию, должны подать заявку на получение разрешения на экспорт в Министерство торговли.
Министерство торговли Китая, Главное таможенное управление и Центральная военная комиссия совместно заявили, что контроль экспорта начнётся с 1 июля.
Цель этого шага - "лучше служить национальной безопасности", - заявил представитель Министерства торговли, добавив, что политика не направлена ни на одну страну или регион.
Напомним:
Администрация США Джо Байдена отозвала экспортные лицензии, которые позволяют компаниям Intel и Qualcomm поставлять для Huawei полупроводники.
Экономическая правда.