В Украине заработала программа компенсации фермерам за разминирование земель
В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель, которая ускорит очистку Украины.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она напомнила, что государство будет компенсировать фермерам 80% расходов стоимости разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.
"Это важный шаг к созданию полноценного рынка услуг по разминированию и формированию конкурентных, рыночных цен от операторов на очистку территории Украины.
Ведь спрос будет формировать предложение, а соответственно, мы надеемся, удешевит процесс и ускорит процесс разминирования", - отметила Юлия Свириденко.
Участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года до 15 апреля 2024 года.
Такие аграрии уже сегодня могут заполнить и подать Заявку на получение компенсации на адрес Центра гуманитарного разминирования compensation@uachd.org.
К заявке, скрепленной ЭЦП, нужно добавить:
- копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;
- копии актов оказанных услуг, подтверждающих проведение разминирования;
- копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.
Обязательные условия для участия в программе:
- земли расположены на деоккупированной территории вне зоны боевых действий;
- факт загрязнения участков подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования сертифицированным ОПМД;
- аграрий не находится под санкциями, конечный владелец товаропроизводителя - не гражданин государства-агрессора;
- фермер не имеет налогового долга, его предприятие не находится в стадии ликвидации или банкротства.
В случае, если все необходимые документы предоставлены, а условия - выполнены, Центр вносит агрария в перечень фермеров, которым предлагается предоставить компенсацию.
Кроме того, подавать заявки на компенсации могут фермеры, которые только планируют начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. Они это могут сделать через Государственный аграрный реестр.
После этого их заявки обрабатываются Центром гуманитарного разминирования, который объявляет соответствующие тендеры в системе Prozorro.
Напомним:
Кабинет министров внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для компенсации расходов за разминирование земель сельскохозяйственного назначения.