В Украине заработала программа компенсации фермерам за разминирование земель

В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель, которая ускорит очистку Украины.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она напомнила, что государство будет компенсировать фермерам 80% расходов стоимости разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.

"Это важный шаг к созданию полноценного рынка услуг по разминированию и формированию конкурентных, рыночных цен от операторов на очистку территории Украины.

Реклама:

Ведь спрос будет формировать предложение, а соответственно, мы надеемся, удешевит процесс и ускорит процесс разминирования", - отметила Юлия Свириденко.

Участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года до 15 апреля 2024 года.

Такие аграрии уже сегодня могут заполнить и подать Заявку на получение компенсации на адрес Центра гуманитарного разминирования compensation@uachd.org.

Реклама:

К заявке, скрепленной ЭЦП, нужно добавить:

копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;

копии актов оказанных услуг, подтверждающих проведение разминирования;

копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.

Обязательные условия для участия в программе:

земли расположены на деоккупированной территории вне зоны боевых действий;

факт загрязнения участков подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования сертифицированным ОПМД;

аграрий не находится под санкциями, конечный владелец товаропроизводителя - не гражданин государства-агрессора;

фермер не имеет налогового долга, его предприятие не находится в стадии ликвидации или банкротства.

В случае, если все необходимые документы предоставлены, а условия - выполнены, Центр вносит агрария в перечень фермеров, которым предлагается предоставить компенсацию.

Кроме того, подавать заявки на компенсации могут фермеры, которые только планируют начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. Они это могут сделать через Государственный аграрный реестр.

После этого их заявки обрабатываются Центром гуманитарного разминирования, который объявляет соответствующие тендеры в системе Prozorro.

Напомним:

Кабинет министров внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для компенсации расходов за разминирование земель сельскохозяйственного назначения.